В Москве прощаются с депутатом госдумы, Почетным гражданином Орловской области Николаем Ковалевым

Бывший директор ФСБ России, генерал армии, депутат государственной думы, Почетный гражданин Орловской области Николай Ковалев ушел из жизни 5 апреля на 70-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Прощание с Николаем Дмитриевичем Ковалевым состоялось в Москве в ритуальном зале Центральной клинической больницы 8 апреля.

В фойе круглого зала администрации Орловской области был установлен портрет Николая Ковалева. Орловцы приносили цветы и оставляли свои соболезнования в книге памяти.

Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище в Подмосковье.