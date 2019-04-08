8 апреля 2019



В Москве прощаются с депутатом госдумы, Почетным гражданином Орловской области Николаем Ковалевым

Бывший директор ФСБ России, генерал армии, депутат государственной думы, Почетный гражданин Орловской области Николай Ковалев ушел из жизни 5 апреля на 70-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Прощание с Николаем Дмитриевичем Ковалевым состоялось в Москве в ритуальном зале Центральной клинической больницы 8 апреля.

В фойе круглого зала администрации Орловской области был установлен портрет Николая  Ковалева. Орловцы приносили цветы и оставляли свои соболезнования в книге памяти.

Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище в Подмосковье.

 

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Опубликовано 08 Апр 2019 в 14:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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