В Мценске убит 38-летний мужчина

29 января в городе Мценске в частном доме обнаружено тело 38-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям по горячим следам удалось задержать подозреваемого в совершении преступления — ранее судимого 39-летнего мужчину.

Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что причинил телесные повреждения потерпевшему во время конфликта в ходе совместного распития спиртных напитков.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Рассматривается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, информирует региональное СУ СК.