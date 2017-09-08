В музее Грановского пройдет необычная выставка художника-иконописца Марины Платоновой

С 19 октября по 15 ноября в доме-музее Грановского в Орле (ул. 7 Ноября, 24) пройдет выставка иконописца Марины Платоновой — представительницы современной иконописной школы Санкт-Петербурга. В экспозиции будут представлены иконы, прориси, поэтапные разработки композиций избранных произведений церковного жанра, — сообщили в пресс-службе орловской митрополии.

«Мастерство Марины Платоновой воспитано на трепетном отношении к традициям византийского искусства периода комниновского ренессанса 12 века. Это время наивысшего расцвета иконописной школы, где классическая уравновешенность сочеталась с тонкой одухотворенностью, что выражалось в умении передавать свет и утонченность колористического построения через красочные слои, отражать художественными средствами невесомость, легкость материи, изысканную красоту линий. Самая известная икона времени правления византийской императорской династии Комнинов — „Богоматерь Владимирская“, созданная греческим иконописцем в Константинополе в первой трети XII века, перевезенная на Русь около 1132 года и перенесенная во Владимир», — пояснила кандидат искусствоведения Марианна Комова.

В своем творчестве иконописец подчеркивает важность сохранения как исторического наследия греческой и древнерусской иконописи, так и современной иконописной традиции. Именно эта близость древнего и нового предвосхитила идею выставки. Время работы музея — ежедневно с 10:00 до 17:00, выходной — пятница.

От себя добавим, что процесс создания икон может быть интересен не только верующим, но и самому широкому кругу зрителей. Вообще создание любых предметов полно потрясающих и порой неожиданных деталей. Так, например, интересен и необычен процесс копирования икон. Свои тонкости есть в создании объема изображения в иконографии.

 

Значит нам сюда дорога
Названы адреса в Орле, где будут залиты катки и хоккейные корты
В Орле возле торгового центра убили 21-летнего парня
Опубликовано 10 Окт 2017 в 12:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

Комментарии закрыты.

Невров: "Потомский, хватит доить область!"


Должки и корешки


Потомский, в отставку! Флешмоб в Орле 15.09.2017


Митинг против Вадима Потомского 08.09.2017


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"