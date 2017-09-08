В музее Грановского пройдет необычная выставка художника-иконописца Марины Платоновой

С 19 октября по 15 ноября в доме-музее Грановского в Орле (ул. 7 Ноября, 24) пройдет выставка иконописца Марины Платоновой — представительницы современной иконописной школы Санкт-Петербурга. В экспозиции будут представлены иконы, прориси, поэтапные разработки композиций избранных произведений церковного жанра, — сообщили в пресс-службе орловской митрополии.

«Мастерство Марины Платоновой воспитано на трепетном отношении к традициям византийского искусства периода комниновского ренессанса 12 века. Это время наивысшего расцвета иконописной школы, где классическая уравновешенность сочеталась с тонкой одухотворенностью, что выражалось в умении передавать свет и утонченность колористического построения через красочные слои, отражать художественными средствами невесомость, легкость материи, изысканную красоту линий. Самая известная икона времени правления византийской императорской династии Комнинов — „Богоматерь Владимирская“, созданная греческим иконописцем в Константинополе в первой трети XII века, перевезенная на Русь около 1132 года и перенесенная во Владимир», — пояснила кандидат искусствоведения Марианна Комова.

В своем творчестве иконописец подчеркивает важность сохранения как исторического наследия греческой и древнерусской иконописи, так и современной иконописной традиции. Именно эта близость древнего и нового предвосхитила идею выставки. Время работы музея — ежедневно с 10:00 до 17:00, выходной — пятница.

От себя добавим, что процесс создания икон может быть интересен не только верующим, но и самому широкому кругу зрителей. Вообще создание любых предметов полно потрясающих и порой неожиданных деталей. Так, например, интересен и необычен процесс копирования икон. Свои тонкости есть в создании объема изображения в иконографии.