21 февраля 2020



В музее Спасское-Лутовиново запустили онлайн-тур по дому Тургенева

Теперь с экспозицией усадьбы-музея можно познакомиться с экрана компьютера или телефона. Как сообщили на сайте музея, виртуальный тур был разработан известным орловским фотографом Владимиром Тиняковым. Попасть на него можно с главной страницы официального сайта в разделе «Галерея». Тур представляет собой заочную прогулку по тургеневскому дому с возможностью детально рассмотреть все предметы обстановки и экспонаты, получить о каждом из них дополнительные сведения.

Кроме того, любознательные посетители сайта Спасского-Лутовинова могут поучаствовать в онлайн-квесте по поиску артефакта, спрятанного в доме. Это небольшое приключение задумано именно для виртуального тура, чтобы добавить «интернет-туристам» азарта. На сайте намеренно не указывается, каким образом нужно искать этот загадочный артефакт. Каждому придется думать самому.

Онлайн-экскурсия позволяет получить представление о родовом доме И.С. Тургенева. Но все же главная задача виртуального тура — вызвать у зрителей желание лично побывать в доме Тургенева. Ведь только увидев все своими глазами, пообщавшись с экскурсоводами и прогулявшись по аллеям старинного парка, вы можете в полной мере насладиться атмосферой дворянской усадьбы.

 

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Опубликовано 21 Фев 2020 в 16:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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