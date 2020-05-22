22 мая 2020



В музейном «Маменькином садике» расцвели тюльпаны

В Маменькином саду, что за высоким забором музея Тургенева, распустились тюльпаны причудливой красоты. Они готовились к встрече с людьми, наряжались, взыскательно подбирали наряды. И вдруг, такое разочарование: посетителей нет, музей закрыл свои двери. Поэтому растениям устроили фотосессию – снимки опубликованы в соцсетях на страничке музея.

«Принцесс Ирэн», «Элегант Леди», «Фонтебло», «Йокогама», «Эприкот Фокс», «Рембрандт» — это далеко не полный список сортов, которые в эти дни радуют своим цветением.
Литературно-экологический проект «Маменькин садик» возник в 2003 году, когда во дворе Орловского литературного музея Тургенева был разбит небольшой мемориальный сад. «Флероманией» называла свое страстное увлечение цветами Варвара Петровна Тургенева. Цветы окружали ее всегда. Ее любовь к цветам передалась сыну Ивану, ставшему в русской литературе утонченным певцом «царства Флоры». Любимые цветы Тургенева, растущие в Маменькином садике, являются героями разнообразных музейных представлений, таких, как «Эльфы и тюльпанное дерево», «Путешествие за каплей жизни», «О чем рассказали цветы» и других. К сожалению, в этом году посмотреть на цветение садика можно только он-лайн.

 

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Опубликовано 22 мая 2020 в 17:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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