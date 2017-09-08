В Налоговый кодекс РФ внесены изменения по вопросам налогообложения имущества

Президент России В.В. Путин подписал Федеральный закон от 30.09.2017 № 286-ФЗ, который вносит изменения в часть вторую Налогового кодекса РФ, касающиеся налогообложения имущества.

В частности, для физических лиц закон упрощает порядок использования льгот по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество.

Налогоплательщики могут не представлять в налоговый орган документы, подтверждающие право на налоговую льготу. В таком случае налоговая инспекция по информации, указанной в заявлении налогоплательщика о праве на льготу, запросит необходимые сведения у органов и организаций, в которых хранятся такие сведения. Решение о предоставлении льготы будет вынесено после рассмотрения запроса.

Для расчета земельного налога в случае изменения категории земель и вида разрешенного использования земельного участка будет учитываться кадастровая стоимость, определённая в текущем налоговом периоде, а не с 1 января следующего года (как это было ранее).

Перечисленные поправки в Налоговый кодекс РФ вступят в силу с 2018 года.

ИФНС России по г. Орлу