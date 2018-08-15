В Нарышкино строят «стильную» пирамиду?

№27 (520) от 15 августа 2018 г.

Жители поселка Нарышкино, которые вот уже год не могут получить оплаченные квартиры в новостройке на улице Садовой, обратились с просьбой о помощи к депутату областного совета Виталию Рыбакову.

Граждане просят депутата обратиться от их имени в прокуратуру области и Следственный комитет для проверки факта мошенничества со стороны застройщика в отношении участников долевого строительства, а также направить депутатский запрос в правительство области и потребовать от врио губернатора Клычкова добиться того, чтобы дом на Садовой был достроен в 2018 году.

«Как это – нет денег?»

Напомним, проблема обманутых дольщиков в райцентре Нарышкино получила широкую огласку в СМИ благодаря записанному гражданами видеообращению к врио губернатора Андрею Клычкову. Жители попросили врио вмешаться в ситуацию: генеральный подрядчик ООО «Стиль 5 М» должен был сдать многоквартирный дом еще в июне 2017 года, однако, по словам дольщиков, сроки сдачи объекта трижды переносились, работы на объекте практически не ведутся.

Граждане также указывают, что подрядчик, не выполнив договорных обязательств по отношению к ним, берет другие площадки для строительства.

Из письма обманутых дольщиков депутату Рыбакову: «Все квартиры в доме проданы, и денежные средства в 100-процентном объеме перечислены застройщику. Дом до сих пор не достроен, сроки сдачи постоянно переносятся, строительные работы не ведутся на протяжении нескольких месяцев. В 2017 году, практически целый год, первый подъезд простоял без кровли, в результате из-за выпадения осадков в квартирах начала образовываться плесень, а в 2018 году аналогичная история повторяется со вторым подъездом.

У нас есть основания полагать, что данная компания, т. е. её учредители, умышленно и уже не в первый раз используют мошеннические схемы, и мы крайне обеспокоены, что строительство нашего дома будет перенесено на неопределенный и продолжительный срок.

Поэтому мы просим вас лично вмешаться в данную ситуацию. Также просим проверить информацию, что ООО «Стиль 5 М» планирует приступить к строительству дома в Орле, а наш дом не спешат достраивать, ссылаясь, что нет денежных средств. Однако нам непонятно, каким образом при 100-процентной оплате за жилье всеми дольщиками данного дома у застройщика нет денег».

В одном стиле

Как выяснил депутат Орловского горсовета Евгений Косогов, у застройщика нет не только средств, но… и адреса. Проехав по адресам заказчика – ООО «Домстрой» – и генподрядчика – ООО «Стиль 5 М», указанным в паспорте объекта, депутат не обнаружил офисов этих фирм ни на улице Раздольной в г. Орле, ни на улице Московской.

Выяснилось также, у ООО «Домстрой» есть еще один юридический адрес: в информации о муниципальном контракте, заключенном в апреле 2017 г. между этой организацией и администрацией поселка Нарышкино (в доме на Садовой должна была получить квартиру стоимостью 1 850 000 рублей семья с ребенком-инвалидом), указан Орловский район, поселок Зареченский, улица Еловая. Квартиру должны были передать муниципалитету не позднее 31 декабря 2017 года. Заметим, согласно выписке из ЕГРЮЛ, по этому же адресу в настоящее время зарегистрировано и ООО «Стиль 5 М».

Муниципальный контакт подписан господином Зайцевым, который, как следует из информации на сайте Kartoteka.ru, являлся или является руководителем либо учредителем целого ряда фирм: ООО «Стиль», ООО «СтройКомплекс», ООО «Уютстрой», ООО «Домстрой», ООО «Стиль 5 М». В этом списке мы видим две до боли знакомые нам организации.

Стоит отметить, о бурной деятельности г-на Зайцева в январе 2017 года подробно писала газета «Орловская правда» («Застройщик на час: орловская пара бизнесменов оставляет дольщиков один на один с проблемными домами»). Как следовало из публикации, компанию Зайцеву составляла госпожа Караваева; опытные «бизнесмены» были замешаны во множестве скандалов: ООО «Домстрой» волшебным образом удалось заключить договор аренды земельного участка по Московскому шоссе на пересечении пер. Черемховского в Орле, в границы которого незаконно были включены автомобильные дороги.

ООО «Стиль» также строило многоэтажный жилой дом в Орле по ул. Раздольной, 76/6. Дольщики пожаловались на качество работ, и по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, СО по Северному району г. Орла было возбуждено уголовное дело. В настоящее время ООО «Стиль» – банкрот.

ООО «Уютстрой» занималось строительством многоэтажки в Орловском районе. За аренду земельного участка ООО не заплатило. В Арбитражном суде Орловской области рассматривался иск администрации Неполодского сельского поселения к ООО «Уютстрой» о взыскании арендной платы за этот участок в размере 18,4 млн рублей.

И это далеко не полный список претензий дольщиков, правоохранительных и надзорных органов к деятельности «специализированных» организаций, к которым имели отношение уже известные нам лица.

К этому остается добавить, что, по имеющейся информации, в настоящее время в отношении ООО «Стиль 5 М» решением Арбитражного суда Орловской области 15.03.2018 года открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, иными словами, фирма находится в стадии банкротства.

Из протокола собрания кредиторов ООО «Стиль 5 М» от 1 августа 2018 года: «Общая сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, имеющих право голоса и включённых в реестр требований кредиторов ООО «Стиль 5 М», составляет 2 396 218,69 руб. По результатам регистрации сумма требований участников собрания кредиторов, имеющих право голоса, составляет 264 402,92 руб.». Из указанной суммы долг перед налоговыми органами – 217 480, 30 руб., долг перед ООО «ИнтерРАО – Орловский энергосбыт» – 46 922, 62 руб.

В настоящее время следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области по сообщениям региональных средств массовой информации инициировано производство доследственной проверки по факту неисполнения договорных обязательств генеральным подрядчиком ООО «Стиль 5 М» при строительстве многоквартирного жилого дома в поселке Нарышкино Орловской области.

Фестивали, конкурсы, концерты

Предполагаем, что общественный резонанс и доследственная проверка побудили подрядчика вернуться на объект и возобновить работы. Как сообщили «ОС» наши внештатные корреспонденты, на проблемном объекте снова ведется стройка. Однако, даже несмотря на это, у дольщиков есть сомнения в том, что строительство не закончится сразу после выборов и дом сдадут в 2018 году.

У «Орловской среды», в свою очередь, вопросы к местной власти, которые заключали муниципальный контракт с сомнительной фирмой, и к врио губернатора Андрею Клычкову, который, как мы знаем, не раз бывал в Нарышкино с праздничными визитами.

Андрей Евгеньевич, ради каких целей вы приезжаете в районы: чтобы узнать о том, что там на самом деле происходит, или чтобы смотреть концерты и самому выступать со сцены? В том, что вы и ваша многочисленная свита совмещаете полезное для жителей с приятным для вас, мы сомневаемся. Иначе жители обращались бы к вам, не записывая видеообращения, а напрямую, во время ваших визитов в райцентр. И вы о проблеме обманутых дольщиков, которая сегодня стоит особенно остро и на которую президент требует реагировать немедленно, узнавали бы немедленно, в рамках так называемого губернаторского контроля, который не может быть избирательным. В нашей области, доведенной до ручки приезжими «эффективными менеджерами», он должен быть тотальным.

Комментирует депутат Рыбаков:

– К сожалению, проблема обманутых дольщиков в Орловской области расширяет географию. В этой ситуации надо отдать должное региональному управлению Следственного комитета, которое разбирается в ситуации. И здесь, как говорил Козьма Прутков, надо зрить в корень. Я хотел бы обратить внимание следственных органов на то, как эта фирма зашла на строительную площадку в райцентре Нарышкино, почему глава района Тураев, его подчиненные чиновники допустили это, почему они не мониторили деятельность фирмы, которой граждане доверили свои накопления в надежде получить комфортабельное жильё, не следили за тем, как выполняется план работ, ведь это же происходило на их территории, ведь это же их люди, жители Урицкого района, могут пострадать. Всем этим должна была заниматься местная администрация, ответственные чиновники. Тем более что проблема обманутых дольщиков сегодня у всех на слуху.

К сожалению, прогноз неблагоприятный: я очень сомневаюсь, что к концу 2018 года эта фирма с сомнительной производственной историей достроит дом на Садовой, и что это не выльется в большой скандал. Есть все признаки того, что так и будет.

Здесь стоит обратить внимание нашего уважаемого временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Евгеньевича Клычкова, чтобы он присмотрелся к руководителям районов, которые это допускают. Ведь ситуации с обманутыми дольщиками не возникают одномоментно, это, как правило, пирамиды, которые создаются планомерно. Почему руководитель района не усмотрел в деятельности этой компании признаки очередной строительной пирамиды?

По моей информации, эта компания, чтобы поправить свое финансовое положение, допустив финансовый разрыв, ищет в Орле новые площадки для строительства, чтобы привлечь очередных дольщиков. Ищет уже в Орле, чтобы за их счет «перекрыть» проблему нарышкинских дольщиков.

Люди должны знать: «Стиль» или «Стиль 5 М», или «Стиль плюс»… Все это лица одной компании, которая работает в одном стиле. И это одного поля ягоды. И я очень прошу Следственный комитет разобраться с историей всех этих строительных фирм, подрядчиков и заказчика.

Я как депутат областного совета прошу уважаемого врио губернатора Андрея Клычкова дать оценку деятельности руководителя района, который своим бездействием дискредитирует власть, из-за чего страдают люди и отношение к власти на местах.

Я прошу обратить внимание на ситуацию с обманутыми дольщиками прокурора области Ивана Васильевича Полуэктова, главного борца с коррупцией в нашем регионе, известного своей принципиальной позицией по этим вопросам.

Очередного обмана дольщиков, теперь уже в Урицком районе Орловской области, допустить нельзя.

Ольга Рождествина

Для сведения

В настоящее время земельный участок, на котором производится строительство жилого дома по ул. Садовой, 10-б, относится к землям населенных пунктов.

На основании распоряжения Правительства РФ от 14 августа 2000 года произведены перевод лесных земель в нелесные и изъятие их в лесах первой группы Урицкого лесничества для использования администрацией поселка Нарышкино для жилищного строительства с правом вырубки деревьев под здания и сооружения на площади 5 га.