«В нашей деревне случилась беда»

№1 (670) от 12 января 2022 г.

Жители многострадальной деревни Марьина Залегощенского района написали письмо губернатору Клычкову, в котором рассказали о своей беде: в деревне вот-вот закроется единственный магазин. В письме граждане выражали надежду, что губернатор проявит к ним чуткость и внимание, но…

Вот текст письма, которое подписали жители Марьиной:

«Уважаемый Андрей Евгеньевич!

В нашей деревне случилась беда. Закрывается наш магазин.

Магазин принадлежит ИП Еськиной Е.М. Девятнадцать лет ИП Еськина платила тысячу рублей ежемесячную арендную плату за старое здание. Это постройка 1981 года, принадлежала бывшему совхозу «Ржавецкий». Потом стала бесхозной, но сельская администрация, как оказалось, незаконно взимала арендную плату с Еськиной. Деньги за арендную плату просто оседали в чей-то карман. Когда этот факт стал известен, арендную плату у ИП Еськиной Е.М. брать перестали в течении трёх лет.

Но ситуация изменилась с приходом новой главы сельской администрации Топилиной Ю.Л. Новая глава требует по договору у ИП Еськиной ежемесячную арендную плату в размере 1800 рублей за старое, не отапливаемое, разрушающееся, абсолютно не нужное сельской администрации помещение!

Мы понимаем, откуда такое непримиримое отношение к нашей деревне. Ведь самая главная проблема у нас – это аварийная дорога к нашей деревне. Много лет мы просим её отремонтировать. Но когда новоиспечённая Топилина провела совсем недавно дорогу к своему дому, наше терпение закончилось. Мы написали заявление прокурору области Малкину А.В. Почему на нашу дорогу денег нет, а непосредственно к дому главы Грачёвского с/п дорогу возвели? На какие деньги? Мы убедительно просим разобраться в нашей ситуации.

Помогите сохранить в нашей деревне магазин и освободить от арендной платы ИП Еськину Е.М. Ведь она на свои деньги делает ремонт в помещении, содержит территорию в порядке. Не лишайте жителей удалённой от цивилизации деревни последнего блага – магазина! Еськина Екатерина Михайловна настоящий предприниматель и без дела сидеть не будет. Магазин она держит только из сострадания к нам, пенсионерам и инвалидам. Нас в нашей умирающей деревне уже осталось тридцать человек, бизнеса на нас не сделаешь. А новой нашей главе нужно думать не о личных амбициях, а об односельчанах. И брать пример с Еськиной Е.М.

Мы уверены, уважаемый Андрей Евгеньевич, что вы проявите чуткость и внимание к жителям деревни Марьина».

Заметим, «чуткий и внимательный» губернатор Клычков лично жителям деревни не ответил. Зато на имя предпринимателя Еськиной пришли ответы от чиновников различного ранга. Самый интересный – от руководителя департамента промышленности и торговли Орловской области Максима Петрова. Правда, адресован он замгубернатора Ивановскому, а уже из его канцелярии передан непосредственно Екатерине Еськиной. Итак, как сообщает господин Петров, вопрос об освобождении ИП Еськиной от арендной платы за здание магазина (если его, конечно, можно так назвать. – Прим. ред. – см. фото) департамент рассматривал совместно с администрацией Залегощенского района. И эта самая администрация сообщила областным чиновникам, что в настоящее время в деревне Марьина проживает 43 человека, причем большинство из них имеют личные автомобили и закупаются в магазинах в районном центре. В письме Петрова об этом, конечно, прямо не сказано, на намек более чем прозрачен: не так уж и нужен местным магазин в Марьиной, при машинах все, в Залегощь съездят.

Подозреваем, что господин Петров, направивший этот ответ господину Ивановскому, сам в деревне Марьина никогда не бывал и с местными жителями не общался. А жаль. Поскольку деревня эта с некоторых пор довольно известная – причем не только в нашей области, но и во всей стране.

19 декабря 2021 года издание «Новые известия» опубликовало материал журналиста Людмилы Бутузовой о том, что из-за аварийных дорог школьники, проживающие в деревнях Залегощенского района, лишились возможности учиться – в декабре подвоз детей к школам был приостановлен. В статье шла речь в том числе и о деревне Марьина, дети из которой учатся в Ломецкой средней школе. Цитируем «Новые известия»:

https://newizv.ru/news/society/19-12-2021/negramotnye-zato-zhivye-v-shkolah-orlovskoy-oblasti-dosrochno-prekraschen-uchebnyy-god?fbclid=IwAR26xEVtH8vCz724nxva09RAefJUsF1l7STMzPoZjXjN1CTy9qQem5r5mDI

«Жители деревни Марьина несколько лет просили районную администрацию отремонтировать аварийную дорогу до Грачевки. Это 7 километров между двух карьеров с опасным обрывом.

— Боимся, но ездим, — говорит пенсионерка-предприниматель Екатерина Еськина (да-да, та самая предпринимательница, которой намереваются повысить арендную плату за магазин. Совпадение? – Прим. ред. ОС). — А что делать? Нас хоть мало – шесть жилых домов, 30 человек на всю деревню, но есть-пить надо. Взять негде, всё развалено, магазин закрыт. В 2007-ом мы с мужем подхватили торговлю. Просто из жалости к людям – ну не бросать же их… Муж умер, хлеб, аптека, шильце-мыльце осталось на мне. И дорога эта проклятая тоже на мне. Каждый раз едешь и не знаешь, где окажешься – дома или в кювете. Мы-то ладно, пожили уже… Но у нашей деревни есть будущее – пятеро ребятишек: двое в третьем классе, одна в пятом, мальчик Леша – младшая школа и девочка в первый класс идет. В этом году дорога стала совсем никудышная. Как добираться до школы? — Ко мне уже «Газель» с хлебом опасается ездить, а с детьми это вообще караул. Скооперировались с родителями, и уже хором стали всюду жаловаться – губернатору и прокурору, в ГАИ, во все партии, какие вспомнили. За дорогу вписались СМИ и депутат облсовета. Очень надеялись, что под таким напором власти хотя бы засыпят овраг, и можно будет ездить без боязни.

«Новые Известия» рассказывали историю марьинского сражения с оврагом («Аварийная дорога в школу после выборов получит отбойники…», 21.09.2021 г.). но и представить, не могли, что победы не будет.

А было вот что. 1 сентября марьинские дети в школу не попали. Местная госавтоинспекция выписала предостережение об опасности проезда школьного автобуса по дороге от Марьина к селу Грачёвка. Дети полдня ждали, плакали, потом еще неделю выглядывали новенький, только что подаренный губернатором автобус, но он не пришел. Частников запрет на проезд не коснулся. Родители на свой страх и риск наняли легковушку, водитель после инфаркта несколько дней возил детей к знаниям, и никто кроме господа бога не мог предвидеть, чем это закончится. Залегощенские чиновники оказались догадливее. Шла выборная компания, истории с аварийными дорогами и стоящими без пользы школьными автобусами подрывали авторитет местной власти и грозили срывом выборов. Проблему решили просто: из администрации стали названивать родителям, умоляли никуда не писать, тогдашний глава района Виктор Брежнев пообещал отремонтировать дорогу до конца выборов, а наутро марьинских учеников уже поджидал за деревней школьный автобус. Принципиальная Госавтоинспекция празднику не сопротивлялась», — пишут «Новые известия».

Не знаем, читал ли господин Петров данную статью, но мы, прочитав, сразу же задались вопросом: если у большинства жителей Марьиной, как утверждает господин Петров, есть личные авто, зачем им детей на школьном автобусе возить? Или частника нанимать? Может, не стоит так уж верить на слово районным чиновникам, а все же проявить чуткость и внимание и все-таки съездить в деревню Марьину лично? Посмотреть, как люди живут, на чем ездят, где продукты покупают? Если уж не губернатору Клычкову, то хотя бы кому-нибудь из его подчиненных…