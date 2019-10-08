8 октября 2019



В национальном парке «Орловское полесье» заработали «столовые» для зубров

Чтобы зубры не вышли за пределы национального парка и не попали в поле зрения браконьеров с наступлением холодов в Орловском полесье начинают работать специальные подкормочные площадки. Именно сюда лесные гиганты будут приходить каждый день подкрепиться сеном и овсом. Особенно это важно для молодняка, появившегося на свет этим летом.

В зависимости от сезона, состав используемых зубрами кормов различается. Если летом они поедают в основном травянистую растительность, то с наступлением осени постепенно в рационе начинает преобладать кора и побеги древесно-кустарниковой растительности. Предпочтение отдают в первую очередь иве, осине, клену, липе и бересклету, меньше привлекает – ольха, черемуха, рябина и береза. Самым излюбленным зубриным лакомством являются плоды груш и яблонь в заброшенных садах. Осенью одним из основных видов корма становится опавшая листва. Способности к жиронакоплению в осенний период у зубра нет, что связано с доступностью древесного корма в лесу в течение круглого года.

В орловском национальном парке около 50 пород деревьев и более 350 видов травянистых растений пригодных для корма зубров. В естественных условиях в зависимости от времени года один взрослая особь в сутки съедает от 40 до100 кг травяной и 2-3 кг веточной массы, выпивает от 20 до 50 л воды. При нехватке основной еды зубры могут питаться разными ягодами и грибами, лишайниками, хвоей. На поиски корма исполины выходят как днём, так в вечерние и утренние часы, иногда даже ночью. Как правило, животные пасутся на выбранных участках – лесных полянах и в пойме р. Вытебети и ручьев. С наступлением осени и уменьшением объема сочных кормов потребность в них заставляет зубров передвигаться на большие расстояния в поисках подходящих угодий.

 

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Опубликовано 08 Окт 2019 в 16:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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