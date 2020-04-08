В нацпарке Орловское Полесье из-за весенних палов травы сгорело несколько домов и построек

Весной этого года на территориях населенных пунктов Алехино, Обельна и Низина возникли три случая травопала, которые угрожали лесам национального парка Орловское полесье. В их тушении принимали участие команды пожаротушения Алехинского и Льговского участковых лесничеств. В результате происшествий сгорело несколько домов с хозпостройками, — рассказали в пресс-службе национального парка.

Для обеспечения пожарной безопасности на территории Орловского полесья ведутся работы по созданию и ремонту минполос, создание противопожарных стендов, прочистка и прокладка просек и др. Кроме того, сформировано шесть команд пожаротушения общей численностью 30 человек. Контроль пожаров производится с применением системы телевизионного наблюдения, установленного на вышке в поселке Жудерский. В периоды высокого класса природной пожарной опасности дополнительно производиться патрулирование (авто и пешее).

В результате бесснежной зимы 2019-2020 г полегание прошлогодней травянистой растительности не произошло, что негативно влияет, усиливая пожарную опасность. Национальный парк «Орловское полесье» призывает всех к осторожному обращению с огнем и соблюдению противопожарных правил. Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!