9 июля 2021



В нацпарке Орловское полесье обновили экологические тропы

В национальном парке «Орловское полесье» на протяжении мая и июня проводилось шло обновление и навигационное оснащение экологических троп. Общими усилиями отдела экопросвещения совместно с Тургеневским участковым лесничеством обновлены информационные таблички и входные группы, улучшено дорожное полотно, чтобы сделать передвижение по тропинкам парка удобным для посетителей. На новом экологическом маршруте «Тайны лесных троп» была установлена тантамареска для ярких фотографий на память об Орловском полесье.

Для каждого из отрезков троп были предусмотрены информационные таблички, которые расскажут посетителям об особенностях обзорных точек, интересных фактах или историко-культурном наследии этих мест. Основная задача при работе заключалась в подчеркивании преимущества и уникальности каждой экологической тропы. Ведь посещение их может быть не просто прогулкой в Орловском полесье, а настоящим туристическим приключением!

Напомним, что в национальном парке «Орловское полесье» действуют экологические тропы: «Сосновый бор», «Кладовая солнца», «Тайны лесных троп», «Тропами Кудеяра» и военно-мемориальная тропа «Эхо войны».

 

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Опубликовано 09 Июл 2021 в 16:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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