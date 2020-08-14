В небе Орловщины снова появятся планеры

В нашем городе пройдет чемпионат России по планерному спорту. На аэродроме «Пугачевка» в Орловском районе соберутся лучшие спортсмены страны. Торжественное открытие соревнований намечено на завтра 15 августа на 10.00. После открытия пройдет официальный брифинг и жеребьевка планеристов. По сообщениям организаторов, чемпионат продлится до 27 августа. Последний раз такое потрясающее зрелище орловцы видели в небе пять лет назад.

А до распада СССР в нашем городе даже устраивали воздушный праздник. В небе над Пугачевкой помимо планеристов выступали парашютисты (соревнования на точность приземления и групповые прыжки с построением фигур в воздухе). Показывали фигуры высшего пилотажа пилоты легкомоторных и реактивных самолетов и даже вертолеты. Будем надеяться, что жизнь на орловском аэродроме будет такой же бурной, как и несколько лет назад.