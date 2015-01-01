В неповторимом «тургеневском» стиле…

№14 (507) от 18 апреля 2018 г.

Улица Автовокзальная «литературной столицы России» готова к празднованию 200-летнего юбилея Ивана Тургенева. Гости «столицы», которые будут приезжать сюда на автобусах, могут сразу же насладиться её культурой и архитектурой.

На наш взгляд, эта удивительная улица в полной мере олицетворяет собой истинное отношение местной власти к горожанам: развалившийся от влаги полусгоревший расселенный дом, горы неубранного мусора, дохлые кошки под ногами (хорошо, что не бешеные, хотя и до этого скоро дойдет), живописнейший общественный туалет, — вряд ли это все попадет на туристическую карту Орловщины. А значит и так сойдет. Воспитывать художественный вкус у орловцев и гостей «литературной столицы» можно где-нибудь подальше, там, где дохлые кошки не валяются.

Неизвестно, что по поводу «литературной столицы» в её нынешнем «тургеневском стиле» сказал бы «забрендированный» Иван Сергеевич Тургенев, подозреваем только, что, увидев улицу Автовокзальную, ехал бы он из Орла куда подальше. Несмотря на туристические карты, фестивали и кинопоказы, на зонты и автобусы с его портретами.

Как отреагируют гости «литературной столицы» на улицу Автовокзальную, догадаться тоже не трудно. В связи с этим вопрос к эффективным менеджерам, к чиновникам, которые не должны лезть в творчество и творческим личностям, которые не должны лезть в чиновники: вы когда к себе домой гостей приглашаете, вы умываетесь? Вы мусор у порога складируете или перед приездом гостей его выносите? И если в одной половине вашего дома прибрано, а в другой — загаженный свинарник с дохлыми кошками, вы все равно устраиваете ассамблеи?

Наталья Зарубина