В неповторимом «тургеневском» стиле…

№14 (507) от 18 апреля 2018 г.

Улица Автовокзальная «литературной столицы России» готова к празднованию 200-летнего юбилея Ивана Тургенева. Гости «столицы», которые будут приезжать сюда на автобусах, могут сразу же насладиться её культурой и архитектурой.

На наш взгляд, эта удивительная улица в полной мере олицетворяет собой истинное отношение местной власти к горожанам: развалившийся от влаги полусгоревший расселенный дом, горы неубранного мусора, дохлые кошки под ногами (хорошо, что не бешеные, хотя и до этого скоро дойдет),  живописнейший общественный туалет, — вряд ли это все попадет на  туристическую карту Орловщины. А значит и так сойдет. Воспитывать художественный вкус у орловцев и гостей «литературной столицы» можно где-нибудь подальше, там, где дохлые кошки не валяются.

Неизвестно, что по поводу «литературной столицы» в её  нынешнем «тургеневском стиле» сказал бы  «забрендированный» Иван Сергеевич Тургенев, подозреваем только, что, увидев улицу Автовокзальную, ехал бы он из Орла куда подальше. Несмотря на туристические карты, фестивали и кинопоказы, на зонты и автобусы с его портретами.

Как отреагируют гости «литературной столицы»  на улицу Автовокзальную, догадаться тоже не трудно. В связи с этим вопрос к эффективным менеджерам, к чиновникам, которые не должны лезть в творчество и творческим личностям, которые не должны лезть в чиновники: вы когда  к себе домой гостей приглашаете, вы умываетесь? Вы мусор у порога складируете или перед приездом гостей его выносите? И если в одной половине вашего дома прибрано, а в другой — загаженный свинарник с дохлыми кошками, вы все равно устраиваете ассамблеи?

 

Наталья Зарубина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто держит деньги для АПК в региональном «кармане»?
Чиновники от медицины получат «единицу»?
Обыкновенное чудо
Опубликовано 18 Апр 2018 в 14:19. В рубриках: Проблема. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 99

Комментарии закрыты.

Новости

Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"