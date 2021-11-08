8 ноября 2021



В нерабочую неделю в Орле участились кражи дорогостоящего алкоголя

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, в течение прошедшей недели пресечено более десяти краж в орловских магазинах.

С начала недели сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Орловской области более двадцати раз выезжали по сигналам кнопок тревожной сигнализации на объекты в Орле и области. Основной причиной  стали кражи в супермаркетах и торговых центрах. Правоохранители задержали порядка десяти местных жителей, не оплативших товары на кассах. Чаще всего орловцы пытали вынести из торговых заведений дорогостоящие алкогольные напитки. Задержанных злоумышленников наряды Росгвардии передали в отделы полиции для уточнения обстоятельств каждого прецедента.

 

В Орле выбрали лучшего парня
В выходные по случаю Дня России в Орловской области изменится расписание электричек
Следователи заинтересовались долгами «Спецавтобазы» по зарплате
Опубликовано 08 Ноя 2021 в 12:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

Комментарии закрыты.

Новости

ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"