В нерабочую неделю в Орле участились кражи дорогостоящего алкоголя

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, в течение прошедшей недели пресечено более десяти краж в орловских магазинах.

С начала недели сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Орловской области более двадцати раз выезжали по сигналам кнопок тревожной сигнализации на объекты в Орле и области. Основной причиной стали кражи в супермаркетах и торговых центрах. Правоохранители задержали порядка десяти местных жителей, не оплативших товары на кассах. Чаще всего орловцы пытали вынести из торговых заведений дорогостоящие алкогольные напитки. Задержанных злоумышленников наряды Росгвардии передали в отделы полиции для уточнения обстоятельств каждого прецедента.