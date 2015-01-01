В НКМЦ открылось отделение пульмонологии и аллергоиммунологии

Открытие самостоятельного отделения пульмонологии и аллергоиммунологии в орловской клинике продиктовано улучшением качества лечения пациентов. Три года назад подразделение аллергологии появилось в клинике как часть отделения онкологии, гематологии и аллергоиммунологии. Тогда пациентов этих профилей можно было пересчитать по пальцам, и места в одном отделении хватало всем. Но со временем нагрузка на него настолько увеличилась, а на госпитализацию появилась очередь. Поэтому решено было пациентов разделить.

На этой неделе отделение аллергоиммунологии и пульмонологии переехало на пятый этаж педиатрического корпуса.

— В отделении мы будем проводить плановое обследование детей, которые находятся в группе с подозрением на аллергические заболевания, лечение острых аллергических заболеваний и обострений хронических аллергологических заболеваний. По пульмонологическому профилю в отделении будут лечиться хронические пациенты в стадии обострения, которые лечатся амбулаторно без эффекта пять и более суток; пациенты, сложные в плане диагностики рецидивирующих обструктивных бронхитов, бронхиальной астмы или тяжелых течений повторных пневмоний и инфекций нижних дыхательных путей, — рассказала заведующая отделением Евгения Черкасова.

Сейчас отделение насчитывает два десятка коек, но возможности позволяют расшириться ещё на четверть. Отдельное помещение здесь выделили для пациентов дневного стационара. Теперь с теми ребятами, которые будут лечиться в отделении, они не пересекаются.

Лечить пациентов нового отделения будут аллергологи-иммунологи, инфекционисты, педиатры и пульмонологи. Пока есть кадровая проблема среди среднего медперсонала. В этом направлении ставку планируют сделать на выпускников медучилища.

В планах отделения — открытие школы бронхиальной астмы, вопрос которой уже давно стоит на повестке. Также здесь планируют обеспечить более качественное диспансерное наблюдение за пациентами. Дети с тяжёлой формой бронхиальной астмы, например, два раза в год должны находиться на круглосуточном стационаре для полноценного обследования и терапии.

— Отделение даёт большие перспективы для тех детей, которые страдают пульмонологическими заболеваниями. В первую очередь, это касается детей с тяжелой формой бронхиальной астмы и детей с муковисцидозом. Последних в области насчитывается всего пять человек, но на их диагностику и лечение здесь будет сделан особый акцент. Это специфический контингент пациентов, и сейчас условия в нашей клинике вполне удовлетворяют тем, которые требуются этим детям, — говорит Евгения Черкасова.

Большинство же пациентов нового отделения — это дети с аллергическими заболеваниями. За последний год их количество возросло, говорят специалисты. В основном, дети поступают с острой крапивницей, острыми аллергическими реакциями по типу отека Квинке, с атопическими дерматитами.

Здесь же в отделении пациенты будут проходить АСИТ-терапию. Это специфическое лечение, которое длится несколько лет. Основная масса детей, получающих аллерген-специфическую иммунотерапию, — пациенты, у которых есть реакция к пыльце деревьев и различных трав.

Ежегодно в мире регистрируется рост числа аллергических заболеваний. Среди детского населения прирост составляет до 3,5%. При этом количество заболевших на численность нашего детского населения не возросло, просто для детей стало доступно обследование в стационарных условиях, что ещё лет пять назад было практически невозможно.