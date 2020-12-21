В Новодеревеньковском районе полицейские изъяли почти два килограмма марихуаны

В Новодеревеньковском районе полицейские выявили факт хранения наркотического средства растительного происхождения.

Сотрудники полиции обнаружили и изъяли в хозпостройке, принадлежащей местному жителю, более 1 килограмма 900 граммов марихуаны.

Сотрудники полиции получили оперативную информацию о том, что 37-летний житель поселка Хомутово может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. При осмотре хозяйственной постройки, расположенной на территории домовладения гражданина, сотрудники полиции обнаружили высушенные части растения, предположительно наркосодержащего, а также измельченное растение, помещенное в банку и готовое для употребления.

Исследование показало, что это марихуана общим весом 1925 граммов.

В отношении гражданина следственным подразделением МО МВД России «Новодеревеньковское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в крупном размере».

Фигурант пояснил полицейским, что хранил марихуану для личного употребления.

В настоящее время ведется следствие. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.