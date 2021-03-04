4 марта 2021



В Новодеревеньковском районе в пожаре погибла женщина

По факту гибели жительницы Новодеревеньковского района проводится доследственная проверка.

Как сообщает СУ СК по Орловской области, трагедия произошла 2 марта 2021 года в населенном пункте Муравьевка Новодеревеньковского района.

В результате пожара, произошедшего в жилом доме, погибла 67-летняя женщина.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области инициирована доследственная проверка.

 

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Опубликовано 04 Мар 2021 в 12:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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