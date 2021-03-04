В Новодеревеньковском районе в пожаре погибла женщина
По факту гибели жительницы Новодеревеньковского района проводится доследственная проверка.
Как сообщает СУ СК по Орловской области, трагедия произошла 2 марта 2021 года в населенном пункте Муравьевка Новодеревеньковского района.
В результате пожара, произошедшего в жилом доме, погибла 67-летняя женщина.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области инициирована доследственная проверка.