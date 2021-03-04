В Новодеревеньковском районе во время очистки канализации погиб 20-летний парень

По факту гибели 20-летнего местного жителя проводится доследственная проверка.

Как сообщает СУ СК по Орловской области, 3 марта в Новодеревеньковском районе на территории частного домовладения в канализационной яме обнаружено тело 20-летнего местного жителя.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что молодой человек, находясь по месту своего жительства на территории приусадебного участка, провалился в выгребную яму во время очистки канализации.