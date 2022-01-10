В Орловской области в новогодние дни в три раза уменьшилось количество преступлений

В Орловской области количество зарегистрированных в новогодние праздники преступлений снизилось, по сравнению с прошлым годом, почти в три раза — со 168 до 56.

Как сообщает официальный Портал Орловской области со ссылкой на представителя регионального УМВД Виталия Власова, в новогоднюю ночь для охраны правопорядка в местах массовых гуляний граждан было задействовано более 340 сотрудников полиции, а также 49 человек – представителей народных дружин, казачества, частных охранных организаций.

В ночь с 6 на 7 января в местах праздничных богослужений несли службу 328 человек. Серьезных нарушений общественного порядка не допущено.

Всего за 9 дней января в дежурные части ОВД области поступило 2 637 сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, в связи с совершением правонарушений в ОВД доставлено 149 жителей области.