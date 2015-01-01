В новогодние праздники орловчанам предлагается масса спортивных мероприятий

С 1 по 8 января 2017 года в рамках проведения декады спорта и здоровья во всех образовательных учреждениях спортивной направленности и муниципальных районах Орловской области пройдут мероприятия, направленные на укрепление здоровья подрастающего поколения, пропаганду занятий физической культурой и спортом. В них планируется участие более 5 тысяч школьников и их родителей с привлечением ведущих спортсменов Орловской области и ветеранов спорта, сообщается на официальном портале Орловской области.

Орловчане смогут принять участие в традиционных массовых соревнованиях «Новогодняя лыжня — 2017», во Всероссийских соревнованих «Лыжня России — 2017», в первенстве города Орла по шахматам среди учащихся общеобразовательных учреждений.

Для любителей активного отдыха подготовлены ледовые площадки и хоккейные корты. Оборудованы лыжные трассы в Медведевском лесу, парке Победы, Семинарском парке, в микрорайоне «Лужки».

Также открыты ледовые площадки при спорткомплексе «Южный» и городском спортивно-оздоровительном центре, где работают пункты проката коньков и лыж.

Кроме того, будут работать крытые катки на Наугорском шоссе, ул. Зеленина и ТМК «ГРИНН».