В новогодние праздники орловчанам предлагается масса спортивных мероприятий

С 1 по 8 января 2017 года в рамках проведения декады спорта и здоровья во всех образовательных учреждениях спортивной направленности и муниципальных районах Орловской области пройдут мероприятия, направленные на укрепление здоровья подрастающего поколения, пропаганду занятий физической культурой и спортом. В них планируется участие более 5 тысяч школьников и их родителей с привлечением ведущих спортсменов Орловской области и ветеранов спорта, сообщается на официальном портале Орловской области.

Орловчане смогут принять участие в традиционных массовых соревнованиях «Новогодняя лыжня — 2017», во Всероссийских соревнованих «Лыжня России — 2017», в первенстве города Орла по шахматам среди учащихся общеобразовательных учреждений.

Для любителей активного отдыха подготовлены ледовые площадки и хоккейные корты. Оборудованы лыжные трассы в Медведевском лесу, парке Победы, Семинарском парке, в микрорайоне «Лужки».

Также открыты ледовые площадки при спорткомплексе «Южный» и городском спортивно-оздоровительном центре, где работают пункты проката коньков и лыж.

Кроме того, будут работать крытые катки на Наугорском шоссе, ул. Зеленина и ТМК «ГРИНН».

 

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Опубликовано 27 Дек 2016 в 12:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 34

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