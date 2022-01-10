В новогодние праздники в Орловской области прошло более 500 мероприятий

Свыше 500 мероприятий прошло в период новогодних и рождественских праздников в учреждениях культуры, сообщил официальный Портал Орловской области.

В Орловской области работали театры, филармония, областной центр народного творчества и муниципальные учреждения культуры, библиотеки.

Большое количество мероприятий прошло в онлайн-формате: показ записей спектаклей, концертов, конкурсы и викторины, познавательные программы и выставки.

Центром празднования Нового года и Рождества в городе Орле стали празднично украшенные главная площадь и центральные улицы города, где можно было покататься на коньках и посетить ярмарку.

Муниципальные образования стали активными участниками общероссийской акции взаимопомощи «Новый год в каждый дом». С 19 по 30 декабря 2021 года на площадках дворовых территорий прошло более 55 праздников для жителей в форматах небольших концертных выступлений и театрализованных представлений с участием Деда Мороза.

Праздничные мероприятия завершатся во второй половине января 2022 года.