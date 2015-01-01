В новогодние праздники в Орловской области снизилось количество пожаров и ДТП

О снижении количества пожаров и ДТП в новогодние праздники сообщили в региональном ГУ МЧС и УМВД по Орловской области.

Количество пожаров снизилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего с 1 по 8 января 2017 года в регионе зарегистрировано 15 пожаров. В результате пожара в п. Хотынец погиб один человек.

В дни новогодних праздников количество ДТП в Орловской области снизилось на 47,7% к уровню прошлого года.

На автодорогах области произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 11 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести (показатель снизился на 59,3% к аналогичному периоду прошлого года). Погибших нет. За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечено 2 тыс. 676 водителей, из них в состоянии алкогольного опьянения – 33 (в прошлом году за этот период – 62).

Зарегистрировано 72 сообщения о преступлениях и происшествиях (на 13 меньше, чем за аналогичный период прошлого года).

Зарегистрирован 1 грабеж, 1 причинение телесных повреждений, 17 краж, 2 угона автотранспорта, 1 факт обнаружения фальшивых денежных купюр (-2), 11 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и 2 факта незаконного оборота оружия.

В период новогодних праздников были задействованы более 1 тыс. сотрудников полиции, 60 сотрудников Росгвардии, 20 членов народных дружин, 15 сотрудников частных охранных организаций.

В составе социальных патрулей проведены проверки мест проживания более 1,5 тыс. лиц, относящихся к группам повышенного риска.

Совместно с Роспотребнадзором, начиная с 20 декабря 2016 года, организованы мероприятия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение правонарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Проверено более 1,5 тыс. торговых объектов, выявлено 91 административное правонарушение. Выявлен факт изготовления фальсифицированной алкогольной продукции.