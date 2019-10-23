23 октября 2019



В новом микрорайоне Болховском понаставят еще видеокамер

Установку дополнительных камер видеонаблюдения в микрорайоне «Болховский» обсудили на днях в администрации Орловского района. Дело в том, что новый микрорайон областного центра географически расположен в деревне Жилина Неполодского сельского поселения. Как уточнили в райадминистрации, установка системы видеонаблюдения пройдет в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений». Камерами займутся и строители, и обслуживающая организация и полиция.

Кстати, новые дома уже оборудованы камерами видеонаблюдения и строящийся детский сад также будет оснащен необходимыми камерами по периметру здания. Поэтому дополнительные “электронные глаза” разместят так, чтобы полностью просматривать территорию микрорайона. Это многоэтажные дома по ул. Генерала Лаврова, д. № 6, д. № 10, ул. Графа Киселева, д. № 9. Появится возможность дополнительно контролировать въезд и выезд из микрорайона в двух точках, остановку, автостоянки, дворы, примыкающую лесополосу.

Установить камеры видеонаблюдения и вести в эксплуатацию намечено до 1 декабря текущего года. Кроме того глава района Юрий Парахин поставил задачу до 15 декабря оборудовать камерами видеонаблюдения для обеспечения безопасности дорожного движения еще три точки на въезде в деревню Вязки, поселок Белоберезовский и деревню Гать.

 

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Опубликовано 23 Окт 2019 в 15:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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