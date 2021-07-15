15 июля 2021



В Новосильском районе будут искать родовую усадьбу священномученика Сергия (Шеина) (12+)

Некоммерческое партнерство по защите и сохранению объектов культурного наследия «Спасское дело» реализует общественную программу увековечения памяти видного деятеля Русской Церкви и российской юриспруденции начала XX века священномученика Сергия (В. П. Шеина) в связи с празднованием 150-летия со дня его рождения.

Как сообщил руководитель НП «Спасское дело», кандидат исторических наук А. Мраморнов, в рамках этой программы с 16 по 18 июля в урочище Колпна (Шеино) Новосильского района, на родине священномученика, при содействии Ливенской епархии будет работать добровольческий лагерь по отысканию и расчистке фундаментов родовой усадьбы Шеиных, а также училища им. капитана 1-го ранга С. П. Шеина с храмом преподобного Сергия Радонежского при нем, попечителем которых в предреволюционные годы состоял священномученик.

Крещен выдающийся юрист и церковный деятель ровно 150 лет назад в Спасском храме с. Ломиполозово, находящегося на территории Мценского района.

 

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Опубликовано 15 Июл 2021 в 11:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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