В Новосильском районе подняты останки 31 красноармейца

Судебные приставы УФССП России по Орловской области в составе Орловской региональной поисковой общественной организации «Отечество» совместно с членами поискового отряда «Неручь» ведут активную работу по подготовке к проведению весеннего этапа «Вахты Памяти 2020».

Поисковые работы проходят на территории Новосильского района Орловской области.

Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, работы на данном участке начались 21 марта 2020 г. Малые поисковые группы слой за слоем аккуратно снимают кубометры земли, ориентируясь по сигналу металлоискателя и тщательно просеивают почву. В результате нескольких разведывательно-поисковых выездов исследовано несколько гектаров земель сельскохозяйственного назначения, подняты останки 31 бойца. Установить точное место для проведения поисковых работ удалось благодаря многолетней работе командира Залегощенского поискового отряда «Неручь» Ивана Савина.