20 апреля 2020



В Новосильском районе подняты останки 31 красноармейца

Судебные приставы УФССП России по Орловской области в составе  Орловской региональной поисковой общественной организации «Отечество» совместно с членами поискового  отряда «Неручь» ведут активную работу по подготовке к проведению весеннего этапа «Вахты Памяти 2020».
Поисковые работы проходят  на территории Новосильского района Орловской области.
Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, работы на данном участке начались 21 марта 2020 г. Малые поисковые группы слой за слоем аккуратно снимают кубометры земли, ориентируясь по сигналу металлоискателя и тщательно просеивают почву. В результате нескольких разведывательно-поисковых выездов исследовано несколько гектаров земель сельскохозяйственного назначения, подняты останки 31 бойца. Установить точное  место для  проведения поисковых работ удалось благодаря многолетней работе командира Залегощенского поискового отряда «Неручь» Ивана Савина.

 

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Опубликовано 20 Апр 2020 в 17:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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