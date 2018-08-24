В Новосильском районе прошла ярмарка вакансий для тепличного комплекса

В центре занятости населения Новосильского района прошла ярмарка вакансий — новые рабочие места жителям предложил ООО «Промпарк» — московский инвестор, пришедший в конце 2017 года. В начале октября 2018 года тепличный комплекс планирует начать свою работу, поэтому сейчас активно ведётся набор кадров. Предприятию требуются: овощеводы, рабочие по защите растений, слесари-ремонтники, инженеры-электрики, рабочие склада, бригадиры, водители погрузчика, уборщики производственных помещений, охранники. Практически все предложенные вакансии с нормированным рабочим днём, обеденным перерывом и двумя 15-минутными кофе-паузами, — уточнили в службе занятости.

На ярмарке также были представлены временные рабочие места, созданные на «Залегощенском сахарном заводе» на период уборки и переработки сахарной свеклы, в частности, заводу требовались: слесари-ремонтники, сушильщики пищевой продукции, уборщики. Ярмарку посетили 40 человек, из них 35 — зарегистрированные в центре занятости безработные. 17 человек заполнили анкеты для приема на работу.