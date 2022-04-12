12 апреля 2022



В области появится еще более 50 гектаров садов

По состоянию на 1 января 2022 года в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х в наличии 2 962 га плодово-ягодных насаждений. Из них: семечковые – 2491 га, косточковые – 17 га, ягодники – 454 га (смородина). В этом году дополнительно будет заложено более 50 га садов и ягодников.

Кроме того, в настоящее время на территории Орловской области действуют три тепличных комплекса общей площадью 20,5 га: ООО «АПК «Кумир», Орловский район – 7 га; ООО «ЭкоПродукт», Болховский район – 7 га; ООО «Промпарк», Новосильский район – 6,5 га.

Правительство Орловской области и ООО «Экопродукт» подписали соглашение о строительстве второй очереди тепличного комбината. Предполагается строительство теплиц площадью 5 га с объемом инвестиций 1,6 млрд рублей. Проектная мощность объекта – 3,26 тыс. тонн овощей в год, — рассказали в пресс-службе облправительства.

 

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Опубликовано 12 Апр 2022 в 18:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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