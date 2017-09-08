В областной больнице возобновила работу школа детского диабета

Групповые занятия для ребят с таким диагнозом пока проводят прямо в отделении. Здесь, под руководством врача-эндокринолога Людмилы Крошиной мальчишки и девчонки учатся, как правильно ужиться со своим диагнозом.

— Обучение пациентов — это основа основ в лечении сахарного диабета. Заболевание требует неусыпного контроля, пациент должен быть осведомлён о своём состоянии, чтобы знать, как ему скорректировать терапию, вести себя в той или иной ситуации, — рассказывает Людмила Крошина.

До создания школы диабета в клинике врачи вели индивидуальные консультации с пациентами. Вновь поступившим детям с таким диагнозом специалисты рассказывали обо всех аспектах заболевания, а также консультировали по практическим жизненным вопросам.

Форма групповых занятий расширяет рамки привычного диалога. Здесь ребята смогут общаться не только с доктором, но и друг с другом. При этом в классе обучаются как пациенты, у которых диагноз установлен впервые, так и дети с длительным стажем заболевания. Первым участие в школе необходимо для того, чтобы чтобы научиться жить с диагнозом вне стен больницы. Вторым — для того, чтобы получить новую информацию о своём заболевании.

— На занятия приходят дети, которые находятся на лечении в стационаре, потому что это наиболее удобный формат общения. Чтобы лекция не была скучной, у нас есть много иллюстративного материала, наглядные пособия. За круглым столом вместе с ребятами мы будем обсуждать проблемы, которые связаны с этим заболеванием, — говорит доктор.

Сахарный диабет — заболевание распространённое. Каждый месяц регистрируют от одного до четырёх новых пациентов. При этом от диабета не застрахован ни один человек. Даже наследственность здесь особой роли не играет: у абсолютно здоровых родителей ребёнок может стать носителем этого заболевания. Сразу после постановки диагноза пациент проходит обследование в стационаре, где ему подбирают индивидуальную терапию.

Диабет важно выявить своевременно — на начальной стадии, тогда и лечение будет успешным. А школа диабета позволит закрепить терапию и научит ребят жить с этим заболеванием полноценной жизнью, — рассказали в пресс-службе НКМЦ.

 

В Орле работницу торговли накажут за продажу водки несовершеннолетнему
В Орловской области будут судить врача, не оказавшего помощь младенцу
В Орле выступит трио баянистов «Гармония»
Опубликовано 06 Окт 2017 в 16:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

Комментарии закрыты.

Невров: "Потомский, хватит доить область!"


Должки и корешки


Потомский, в отставку! Флешмоб в Орле 15.09.2017


Митинг против Вадима Потомского 08.09.2017


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"