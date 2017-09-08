В областной больнице возобновила работу школа детского диабета

Групповые занятия для ребят с таким диагнозом пока проводят прямо в отделении. Здесь, под руководством врача-эндокринолога Людмилы Крошиной мальчишки и девчонки учатся, как правильно ужиться со своим диагнозом.

— Обучение пациентов — это основа основ в лечении сахарного диабета. Заболевание требует неусыпного контроля, пациент должен быть осведомлён о своём состоянии, чтобы знать, как ему скорректировать терапию, вести себя в той или иной ситуации, — рассказывает Людмила Крошина.

До создания школы диабета в клинике врачи вели индивидуальные консультации с пациентами. Вновь поступившим детям с таким диагнозом специалисты рассказывали обо всех аспектах заболевания, а также консультировали по практическим жизненным вопросам.

Форма групповых занятий расширяет рамки привычного диалога. Здесь ребята смогут общаться не только с доктором, но и друг с другом. При этом в классе обучаются как пациенты, у которых диагноз установлен впервые, так и дети с длительным стажем заболевания. Первым участие в школе необходимо для того, чтобы чтобы научиться жить с диагнозом вне стен больницы. Вторым — для того, чтобы получить новую информацию о своём заболевании.

— На занятия приходят дети, которые находятся на лечении в стационаре, потому что это наиболее удобный формат общения. Чтобы лекция не была скучной, у нас есть много иллюстративного материала, наглядные пособия. За круглым столом вместе с ребятами мы будем обсуждать проблемы, которые связаны с этим заболеванием, — говорит доктор.

Сахарный диабет — заболевание распространённое. Каждый месяц регистрируют от одного до четырёх новых пациентов. При этом от диабета не застрахован ни один человек. Даже наследственность здесь особой роли не играет: у абсолютно здоровых родителей ребёнок может стать носителем этого заболевания. Сразу после постановки диагноза пациент проходит обследование в стационаре, где ему подбирают индивидуальную терапию.

Диабет важно выявить своевременно — на начальной стадии, тогда и лечение будет успешным. А школа диабета позволит закрепить терапию и научит ребят жить с этим заболеванием полноценной жизнью, — рассказали в пресс-службе НКМЦ.