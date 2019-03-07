В Областном выставочном центре открылась выставка произведений орловских женщин-художников (6+)

Традиционно в выставке принимают участие все женщины, занимающиеся тем или иным творчеством, будь то вышивка, вязание, фотография, аппликация, кружевоплетение.

Среди участниц выставки — известные орловские художники: Ольга Сорокина, Жанна Травинская, Людмила Алексеева, Ольга Тучнина, Любовь Жмакина и другие.

Также на выставке представлены произведения молодых художников — студентов художественных отделений учебных заведений и орловского художественного училища.

Выставка продлится до 15 марта. Экспозиция открыта ежедневно с 10.00 до 18.00 без перерыва и выходных дней, информирует официальный портал региона.