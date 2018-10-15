В ОГУ добровольцев научат поиску пропавших людей

16 октября в 12.00 в главном корпусе Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева (ул. Комсомольская, д.95, ауд.310) пройдёт «Школа безопасности» — мероприятие по обучению добровольцев поиску пропавших людей.

Состоится показ тематических видеороликов, изучение правил безопасного поведения в городской и природной среде, презентация поискового оборудования.

В дальнейшем заинтересованные студенты из числа участников мероприятия смогут вступить в поисковые отряды, а также принимать участие в поисковых операциях.

16 октября 2018 года в 20:00 в Знаменском лесу состоится практическое занятие для добровольцев по методикам поиска в природной среде.

В программу обучения входит: компас, навигатор, радиосвязь, батареестроение.

Сбор участников в 19-30 на парковке ТМК «ГРИНН» (за трамвайной остановкой).

Место обучения: Знаменский лес (старт в 20.00).