В ОГУ добровольцев научат поиску пропавших людей
16 октября в 12.00 в главном корпусе Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева (ул. Комсомольская, д.95, ауд.310) пройдёт «Школа безопасности» — мероприятие по обучению добровольцев поиску пропавших людей.
Состоится показ тематических видеороликов, изучение правил безопасного поведения в городской и природной среде, презентация поискового оборудования.
В дальнейшем заинтересованные студенты из числа участников мероприятия смогут вступить в поисковые отряды, а также принимать участие в поисковых операциях.
16 октября 2018 года в 20:00 в Знаменском лесу состоится практическое занятие для добровольцев по методикам поиска в природной среде.
В программу обучения входит: компас, навигатор, радиосвязь, батареестроение.
Сбор участников в 19-30 на парковке ТМК «ГРИНН» (за трамвайной остановкой).
Место обучения: Знаменский лес (старт в 20.00).