15 октября 2018



В ОГУ добровольцев научат поиску пропавших людей

16 октября в 12.00 в главном корпусе Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева (ул. Комсомольская, д.95, ауд.310) пройдёт «Школа безопасности» — мероприятие по обучению добровольцев поиску пропавших людей.
Состоится показ тематических видеороликов, изучение правил безопасного поведения в городской и природной среде, презентация поискового оборудования.
В дальнейшем заинтересованные студенты из числа участников мероприятия смогут вступить в поисковые отряды, а также принимать участие                               в поисковых операциях. 
16 октября 2018 года в 20:00 в Знаменском лесу состоится практическое занятие для добровольцев по методикам поиска в природной среде.
В программу обучения входит: компас, навигатор, радиосвязь, батареестроение. 
Сбор участников в 19-30 на парковке ТМК «ГРИНН» (за трамвайной остановкой).
Место обучения: Знаменский лес (старт в 20.00).

 

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Опубликовано 15 Окт 2018 в 17:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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