В ОГУ им. И. С. Тургенева откроется гимназия

Как сообщает официальный портал Орловской области, обучение в гимназии будет профильным и будет вестись по программе общего среднего образования.

Педагогический состав гимназии уже сформирован. Среди педагогов — председатели и эксперты предметных комиссий ЕГЭ, председатели и члены жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Сейчас завершается конкурсный отбор будущих гимназистов в десятый класс.

Также в планах ОГУ имени И. С. Тургенева создать в Орле филиал известного образовательного центра «Сириус». Этот центр занимается ранним выявлением, развитием и дальнейшей профессиональной поддержкой одаренных детей.