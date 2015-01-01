В ОГУ им. И. С. Тургенева откроется гимназия

Как сообщает официальный портал Орловской области, обучение в гимназии будет профильным и будет вестись по программе общего среднего образования.

Педагогический состав гимназии уже сформирован. Среди педагогов — председатели и эксперты предметных комиссий ЕГЭ, председатели и члены жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Сейчас завершается конкурсный отбор будущих гимназистов в десятый класс.

Также в планах ОГУ имени И. С. Тургенева создать в Орле филиал известного образовательного центра «Сириус». Этот центр занимается ранним выявлением, развитием и дальнейшей профессиональной поддержкой одаренных детей.

 

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Опубликовано 28 Июн 2018 в 12:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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