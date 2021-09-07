7 сентября 2021



В ОХУ починят актовый зал

В Орловском художественном училище имени Мясоедова отремонтируют актовый зал за счет областного бюджета. Подписано соответствующее распоряжение облправительства. Из региональной казны выделено 378 тысяч рублей на выполнение текущего ремонта актового зала. Помещение приведут в божеский вид уже в этом году. Кстати, именно в 2021-ом училище отмечает юбилейную дату – 50 лет восстановления.

Как рассказали в пресс-службе облправительства, Художественное училище в Орле было создано в начале 30-х годов прошлого века на базе губернской художественной школы. Перед Великой Отечественной войной учреждение было переведено в город Елец, который тогда входил в состав Орловской области. В 50-х годах Елец отошёл к Липецкой области, поэтому училище было расформировано. С 1957 года училище как образовательное учреждение прекратило свою деятельность.

В 1971 году по инициативе художественной интеллигенции города Орла училище было воссоздано. Одним из инициаторов был Андрей Ильич Курнаков, который являлся одним из первых выпускников художественного училища. И в 1971 году оно открыло свои двери для студентов и преподавателей.

 

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Опубликовано 07 Сен 2021 в 12:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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