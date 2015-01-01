В ОНФ возмущены позицией комитета ГД по природным ресурсам по поддержке закона о «лесной амнистии»

В Общероссийском народном фронте возмущены позицией комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, который рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о «лесной амнистии». Данный документ позволит легализовать участки, находящиеся на землях лесного фонда, и облегчить процедуру отнесения лесных поселков к категории населенных пунктов. Ранее представители ОНФ предложили отложить принятие законопроекта, пока все земли лесного фонда не будут поставлены на кадастровый учет.

«Минэкономразвития подготовило соответствующий законопроект, в котором было прописано, что он посвящен лесным поселкам (где раньше жили лесники) и военным городкам. Согласно документу, якобы существует проблема перевода этих населенных пунктов в ведение муниципальных образований. На самом деле это не так, — заявил эксперт Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов. — Законодательством давно все урегулировано, и эти поселки успешно переводятся в ведение муниципальных образований. Также законопроект предполагает опасную норму, при которой данные Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН) с точки зрения права во всех случаях принимаются более достоверными, чем данные Государственного лесного реестра, даже если там допущена техническая ошибка, что происходит достаточно часто».

Миронов подчеркнул, что этот законопроект оставляет возможность для коррупционных схем, поскольку он дает возможность узаконить захваченные в частные владения земли лесного фонда: «Очень важно, что этот законопроект нивелирует инициативу ОНФ о «зеленом щите», ведь многие территории городских, пригородных лесов будут захвачены, и они не попадут в «зеленый щит». Народный фронт и комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды выступили против этого законопроекта, однако комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям почему-то его поддержал. В ОНФ возмущены таким решением».

Накануне комитет Государственной думы по экологии и охране окружающей среды согласился с позицией Общероссийского народного фронта и не поддержал законопроект о «лесной амнистии». В ходе заседания комитета депутаты пришли к выводу, что в законопроекте необходимо отказаться от исключительного приоритета данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) при уточнении статуса и назначения земельных участков. По их мнению, рассматриваемый вариант «лесной амнистии» содержит большие риски ухудшения положения дел с лесным фондом. Такой закон в случае его принятия приведет к легализации незаконных случаев распоряжения лесным фондом. Исходя из этого члены комитета посчитали необходимым рекомендовать правительству изменить текст законопроекта, исключить выявленные риски и затем вновь внести его на рассмотрение Госдумы.

Пресс-служба ОНФ