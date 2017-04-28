В операционных детской больницы настроят силу света и спектр

В мае в областной детской больнице (теперь это научно-клинический многопрофильный центр — НКМЦ) стартует большой исследовательский проект. В течение года в операционных будут оценивать оптимальный цветовой спектр для работы хирургов. Помогут медикам эксперты научно-технического центра микроэлектроники и субмикронных гетероструктур РАН.

— Хороший и точный свет — это комфорт в работе хирурга. Если глаза не устают и есть точная чёткость цветопередачи, то и врачу работается спокойнее, рассказал заместитель главного врача НКМЦ Андриан Мамошин.

В НКМЦ специалисты центра микроэлектроники привезли прототип будущей операционной лампы и прибор, который будет регистрировать характеристики света.

— Способность RGB-светодиодов создавать широкую гамму цветовых и мощностных параметров при одновременном управлении характеристиками излучения предоставляют широкие возможности для изучения оптимальных условий освещения при решении широкого круга задач в медицине. Наша оптическая система обеспечивает высокую однородность освещаемой поверхности и эффективную светопередачу. У нас есть светильник с изменяемыми спектральными цветовыми характеристиками с индивидуальным подбором под оператора. Он может создавать любой цвет, — пояснил научный сотрудник НТЦ микроэлектроники РАН Антон Черняков.