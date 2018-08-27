В Орел доставлена частица ризы Пресвятой Богородицы

По случаю 200-летия архиерейской кафедры в Орле в областной центр доставлена частица ризы Пресвятой Богородицы.

27-28 августа отмечается 200-летие перенесения архиерейской кафедры в Орел. По случаю этого события в областной центр доставлена частица ризы Пресвятой Богородицы. Святыня будет находиться в Свято-Успенском монастыре.

Вечером 27 августа в 17:00, в канун праздника Успения Пресвятой Богородицы, под открытым небом в Свято-Успенском мужском монастыре митрополит Орловский и Болховский Антоний совершит торжественное всенощное бдение.

К началу богослужения в монастырь будет принесена частица ризы Пресвятой Богородицы, которая была передана монастырю святой Марии Магдалины Должанского района на молитвенную память в 2014 году монахами ордена cалетинцев. Сама Риза Пресвятой Богородицы хранится в кафедральном соборе французского города Шартра. Согласно преданию, именно в это одеяние была облачена Божия Матерь в момент рождения Христа.

После окончания богослужения на открытом воздухе состоится концерт Сводного хора Орловской митрополиипод управлением регента Елены Дорош; коллектив исполнит избранные произведения русских духовных композиторов. Вход свободный, приглашаются все желающие.

Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии