3 октября 2018



В Орел прибудет ковчег с частицей мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого)

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в период с 1 октября по 27 ноября 2018 года Фонд Андрея Первозванного доставит одну из главных крымских святынь, мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского, в 17 городов России.

В Орле ковчег с частицей мощей святителя будет с 6 по 9 ноября.

Впервые ковчег со святыней покинет на столь долгий срок Симферополь, и посетит Владивосток, Новосибирск, Омск, Челябинск, Самару, Ульяновск, Нижний Новгород, Владимир, Калугу, Смоленск, Брянск, Орёл, Курск, Липецк, Тамбов, Архангельск, Калининград.

Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в XX веке. Поскольку святитель при земной жизни много помогал людям как врач и хирург, верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах. Имеются многочисленные свидетельства о помощи святого.

Орловская митрополия

 

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Опубликовано 03 Окт 2018 в 16:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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