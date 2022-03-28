В Орел прибудут мощи преподобноисповедника Сергия (Сребрянского) (6+)

Со 2 апреля в Орловской епархии будет находиться частица мощей одного из самых почитаемых орловских святых преподобноисповедника Сергия (Сребрянского). Ковчег со святыней доставят из Тверской епархии.

Частицу мощей преподобноисповедника встретят 2 апреля в 09:00 в Иверском храме города Орла (ул. Привокзальная, 9). Поклониться святыне в этом храме прихожане смогут ежедневно с 9:00 до 19:00.

6 апреля в 16:00 ковчег с мощами святого Сергия (Сребрянского) перенесут в Свято-Успенский мужской монастырь города Орла (Монастырская пл., 3). Доступ прихожан к святыне здесь будет открыт до 19:00 7 апреля.

Утром 8 апреля ковчег перенесут в храм Смоленской иконы Божией Матери (ул. Нормандия-Неман, 27). Встреча святыни состоится в этом храме в 8:00. Доступ прихожан к мощам святого Сергия здесь будет открыт ежедневно до 19:00.

Проводы святыни пройдут в Смоленском храме 10 апреля в 19.00.

Кстати, 5 апреля отмечается день памяти преподобноисповедника Сергия (Сребрянского).

По информации Орловской митрополии