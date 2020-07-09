9 июля 2020



В Орел прибудут участники всероссийского пробега «Дорога Мужества» (12+)

Пробег «Дорога Мужества» стартовал 8 июля в Москве. Патриотическое мероприятие приурочено к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Маршрут участников: Москва — Тула — Орел — Курск — Прохоровка — Белгород — Москва.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, в Орёл колонна прибудет 9 июля около 11 часов утра. В пробеге «Дорога Мужества» принимают участие автомобили Росгвардии «Тигр», «Урал» и «Патруль». Техника обладает повышенной проходимостью и высокой степенью бронезащиты. Машины прошли испытания в сложных климатических условиях.
Первый пробег «Дорога мужества» состоялся в июне 2017 года. Тогда за пять дней колонна из 15 единиц техники проехала более 2,3 тысячи километров по городам Одинцово — Голицыно — Можайск — Вязьма — Смоленск — Орша — Борисов — Минск — Барановичи — Кобрин — Брест. Участники акции установили рекорд, который вошел в Книгу рекордов России как самый длительный марш-бросок, совершаемый на бронетехнике.

 

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Опубликовано 09 Июл 2020 в 12:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 33

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