В Орел прибыл ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского

24 июня Высокопреосвященнейший митрополит Орловский и Болховский Антоний совершил в сослужении Преосвященнейшего епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария Божественную литургию в Ахтырском кафедральном соборе Орла. К началу богослужения в собор была доставлена святыня Ливенской епархии — частица мощей святителя Спиридона Тримифунтского, прибывшая из испанской провинции Наварра, сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

Несколько месяцев назад святыня была передана на постоянное хранение в Орловскую митрополию. С 24 июня по 28 июля ковчегу с частицей мощей святителя, при жизни являвшегося ревностным защитником чистоты Православной веры, смогут поклониться жители Орла.

График принесения святыни по храмам города опубликован на сайте Орловской митрополии.

 

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Опубликовано 25 Июн 2018 в 15:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 31

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