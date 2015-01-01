В Орел прибыл ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского

24 июня Высокопреосвященнейший митрополит Орловский и Болховский Антоний совершил в сослужении Преосвященнейшего епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария Божественную литургию в Ахтырском кафедральном соборе Орла. К началу богослужения в собор была доставлена святыня Ливенской епархии — частица мощей святителя Спиридона Тримифунтского, прибывшая из испанской провинции Наварра, сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

Несколько месяцев назад святыня была передана на постоянное хранение в Орловскую митрополию. С 24 июня по 28 июля ковчегу с частицей мощей святителя, при жизни являвшегося ревностным защитником чистоты Православной веры, смогут поклониться жители Орла.

График принесения святыни по храмам города опубликован на сайте Орловской митрополии.