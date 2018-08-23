В Орел прибыла коммунальная б/у техника из Москвы

Парк муниципального предприятия «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» пополнился 19-ю единицами уборочной техники, сообщает пресс-служба администрации Орла.

-Машины уже сегодня прибыли в Орел и находятся на базе предприятия. Сейчас их оформят в муниципальную казну и затем начнут использовать в работе. О безвозмездном предоставлении уборочной техники Орлу с Правительством Москвы договорился врио губернатора Орловской области Андрей Евгеньевич Клычков. В результате муниципальное предприятие, парк которого давно требует пополнения, получило КДМы, пылесосы, подметально-уборочные машины, эвакуаторы и другую технику. Это, несомненно, улучшит качество санитарного содержания городской улично-дорожной сети, — отметил глава администрации Александр Муромский.

Ранее эта техника работала на московских улицах.