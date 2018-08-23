23 августа 2018



В Орел прибыла коммунальная б/у техника из Москвы

Парк муниципального предприятия «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» пополнился 19-ю единицами уборочной техники, сообщает пресс-служба администрации Орла.

-Машины уже сегодня прибыли в Орел и находятся на базе предприятия. Сейчас их оформят в муниципальную казну и затем начнут использовать в работе. О безвозмездном предоставлении уборочной техники Орлу с Правительством Москвы договорился врио губернатора Орловской области Андрей Евгеньевич Клычков. В результате муниципальное предприятие, парк которого давно требует пополнения, получило КДМы, пылесосы, подметально-уборочные машины, эвакуаторы и другую технику. Это, несомненно, улучшит качество санитарного содержания городской улично-дорожной сети, — отметил глава администрации Александр Муромский.

Ранее эта техника работала на московских улицах.

 

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Опубликовано 23 Авг 2018 в 12:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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