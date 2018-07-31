31 июля 2018



В Орел приехал первый б/у троллейбус из Москвы

Первый троллейбус, переданный на безвозмездной основе из Москвы, пришел в субботу, 28 июля. По словам начальника управления городского хозяйства и транспорта Николая Ванифатова, до конца недели в Орел доставят еще четыре машины. В настоящий момент сотрудники трамвайно-троллейбусного предприятия осматривают первый поступивший троллейбус. По итогам технического обследования будет составлен соответствующий акт.

Как уточнил Николай Ванифатов, сегодня, 31 июля, сотрудник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи направился в Москву, чтобы составить акт приемки еще на два троллейбуса. 1 августа техника будет доставлена в Орел. 3 августа городу передадут еще два троллейбуса.

Замначальника транспортного отдела Дмитрий Паничкин добавил, что всего в Орел поступит 20 низкопольных автобусов большой вместимости, 15 трамваев и 13 троллейбусов: пять стандартных и восемь с «гармошкой». К концу недели в город перевезут все стандартные троллейбусы, а на следующей неделе займутся транспортировкой троллейбусов с «гармошкой». Что будут делать эти длинные «крокодилы» на переполненных узких улочках города — станет понятно уже в первые дни эксплуатации.

Кстати, сегодня пришло еще два сообщения о работе «ТТП» — с изношенных рельсов сошел уже четвертый за последнее время трамвай. А руководитель МУПа пригрозил отставкой, если не будет решена проблема погашения задолженности из бюджета за выполненную его предприятием работу.

 

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Опубликовано 31 Июл 2018 в 14:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 44

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