В Орел привезли половину необходимой вакцины от гриппа для взрослых

В область поступило более 120 тысяч доз вакцины от гриппа «Совигрипп», что составляет половину от заявленной потребности для вакцинации взрослого населения, — сообщили в Роспотребнадзоре. Вакцинация остается основной мерой профилактики гриппа, но самое главное — помогает избежать тяжелых осложнений и летальных исходов. При этом затраты на вакцинацию примерно в 10 раз меньше затрат на лечение самого инфекционного заболевания.

Грипп и другие респираторные вирусные инфекции являются одной из актуальнейших проблем здравоохранения, наносящих большой ущерб как здоровью населения, так и экономике. Ущерб от одного случая гриппа составляет порядка 3,7 тыс. рублей, ОРВИ – 3 тыс. рублей. Ущерб от потери рабочих дней может в 10 раз превышать затраты на всю медицинскую помощь. Экономическими последствиями гриппа для предприятий и организаций являются: упущенная прибыль как результат падения производительности труда, оплата сверхурочной работы для замещающих сотрудников, оплата больничных листов, снижение конкурентоспособности из-за невыполнения планов и обязательств в срок. Из-за заболеваний гриппом на предприятиях, в учреждениях, организациях до 60% коллектива пропускают рабочие или учебные дни.

В соответствии с национальным календарем профилактических прививок за счет вакцин, закупленных за счет федеральных средств, в Орловской области планируется проведение прививок против гриппа «группам риска» – детям старше 6 месяцев, учащимся 1-11 классов, медицинским работникам, работникам образования, транспорта и коммунальной сферы, беременным женщинам, лицам призывного возраста, лицам, страдающим хроническими заболеваниями, а также лицам старше 60 лет.

Лучшее время для проведения вакцинация против гриппа сентябрь-октябрь (до сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ), но возможно проведение вакцинации и в начале эпидемического подъема заболеваемости гриппом.

СОВИГРИПП – вакцина против гриппа зарегистрирована в установленном порядке, содержит актуальные штаммы вирусов гриппа, которые по прогнозам будут циркулировать в предстоящий эпидсезон 2017-2018гг.

Вакцина вводится однократно внутримышечно в область дельтовидной мышцы (плечо) и может применяться одновременно с другими инактивированными вакцинами (за исключением антирабических). Привиться против гриппа можно по месту жительства в поликлинике.