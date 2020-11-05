В Орел «вернулись» спортивные мероприятия

В Орле возобновляются спортивные мероприятия, сообщает управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла.

Так, на минувших выходных состоялось муниципальное первенство по волейболу, а на этой неделе в Орловском государственном университете им. И.С. Тургенева пройдут чемпионат и первенство по армрестлингу.

Программа муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий — на официальном сайте администрации Орла в разделе «Спорт».

Все мероприятия пока проводятся без участия зрителей и при условии строгого соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности.