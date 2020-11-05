5 ноября 2020



В Орел «вернулись» спортивные мероприятия

В Орле возобновляются спортивные мероприятия, сообщает управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла.

Так, на минувших выходных состоялось муниципальное первенство по волейболу, а на этой неделе в Орловском государственном университете им. И.С. Тургенева пройдут чемпионат и первенство по армрестлингу.

Программа муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий — на официальном сайте администрации Орла в разделе «Спорт».

Все мероприятия пока проводятся без участия зрителей и при условии строгого соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

 

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Опубликовано 05 Ноя 2020 в 15:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 29

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