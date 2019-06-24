В Орелэнерго введен режим повышенной готовности в связи с прогнозируемой непогодой

В Орловской области прогнозируются дождь и гроза с порывами ветра до 18 м/с. В связи с этим в «Россети Центр Орелэнерго» введен режим повышенной готовности.

В настоящее время усилен контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов, организовано взаимодействие с региональным МЧС, мобилизован оперативно-ремонтный персонал.

Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

В режиме готовности находятся 68 бригад, 170 человек, 73 единицы техники. Резервные источники электроснабжения проверены и готовы к работе для подачи электроэнергии социально-значимым объектам регионов.

Прямая линия энергетиков в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по бесплатному телефону 8-800-50-50-115 или короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов), а также по телефону +7 915-38-000-38в Viber.