24 июня 2019



В Орелэнерго введен режим повышенной готовности в связи с прогнозируемой непогодой

В Орловской области  прогнозируются дождь и гроза с порывами ветра до 18 м/с. В связи с этим в «Россети Центр Орелэнерго» введен режим повышенной готовности.
В настоящее время усилен контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов, организовано взаимодействие с региональным МЧС, мобилизован оперативно-ремонтный персонал.

Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

В режиме готовности находятся 68 бригад, 170 человек, 73 единицы техники. Резервные источники электроснабжения проверены и готовы к работе для подачи электроэнергии социально-значимым объектам регионов.

Прямая линия энергетиков в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по бесплатному телефону 8-800-50-50-115 или короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов), а также по телефону +7 915-38-000-38в Viber.

 

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Опубликовано 24 Июн 2019 в 16:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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