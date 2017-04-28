В Орле 100% школ и детских садов готовы к отопительному периоду

В Орле все 100% школ и дошкольных учреждений готовы к началу отопительного сезона. Такая информация прозвучала на заседании профильного комитета горсовета. Однако, ситуация с подготовкой к зиме жилого фонда не столь оптимистична. В частности, опасения вызывают так называемые «брошенные» дома. Хотя городские власти проводят собрания с собственниками по выбору управляющей компании, до начала зимы еще 102 дома будут числиться в статусе «брошенных». Там проверку систем и необходимые действия по пуску теплоносителя взяли на себя сотрудники муниципального предприятия ЖРЭП (Заказчик). Насколько успешным окажется такой опыт — покажут первые холода.

Между тем, накануне холодов есть и проблема общегородского масштаба. Муниципальное предприятие «Спецавтобаза» еще не приступало к заготовке песко-соляной смеси. Как отметил мэр Василий Новиков, были случаи, когда зима приходила раньше положенного, а значит город должен быть готов к повторению самого неблагоприятного сценария. Между тем, из-за сложной финансовой ситуации на предприятии остались лишь прошлогодние неизрасходованные запасы. Ожидает ли Орёл глобальный «День жестянщика» — покажут первые ночные заморозки.

 

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Опубликовано 28 Авг 2017 в 13:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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