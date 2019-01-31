В Орле 13 школ закрыты на карантин

Количество общеобразовательных учреждений города, закрытых на карантин, увеличивается.

Как сообщает управление образования администрации Орла, по состоянию на 31 января занятия во всех классах полностью приостановлены в 13-ти школах.

В связи с высоким уровнем заболеваемости респираторными инфекциями на карантин полностью закрыты следующие общеобразовательные учреждения: №№25 (до 31 января), 13 (до 1 февраля), 1, 24, 48, 52 (до 4 февраля), 19, 23, 32 (до 5 февраля), 16, 20, 49, 50 (до 6 февраля).

В 19 общеобразовательных учреждениях занятия временно приостановлены в отдельных классах школ №№ 4, 7, 11, 12, 17, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 51. В целом на карантине находятся 82 класса.

В пределах нормы уровень заболеваемости в школах №№ 2, 3, 5, 6, 10, 15, 18, 30, 31, 35, 45, однако ситуация нестабильна.