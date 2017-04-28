В Орле 19 дворов еще не начинали ремонтировать

В Орле со страшным скрипом идет программа формирования комфортной среды, в рамках которой планируют отремонтировать 77 дворов. Как сообщили на профильном комитете горсовета, работы начались только на 58 объектах. При этом, на 13 объектах работы практически завершены.

Депутаты отметили низкое качество проводимых работ и тот факт, что в хорошую погоду не на всех объектах удалось найти рабочих. В УКХ контроль за всеми работами ведут всего 6 человек. При этом чиновники продолжают заверять, что никаких срывов и серьезного отставания от графика не намечается — по проекту к 15 сентября все 77 дворов должны быть отремонтированы. Депутаты выразили серьезные опасения, так как на календаре уже 28 августа.

При этом было отмечено, что городские власти наступили на те же грабли, что и с ремонтом дорог в 2016 году. Как только стало понятно, что выигравшая конкурс организация не приступила к работам — необходимо было срочно разрывать контракт и искать другую фирму. Муниципальные власти все еще ждут, что на 19 объектах появятся рабочие.