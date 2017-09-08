В Орле 19-летний водитель допустил наезд на опору ЛЭП

В минувшую субботу в 17.10 на улице Комсомольская в районе дома 376 произошло ДТП с наездом на опору ЛЭП.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, водитель 1998 года рождения, управляя ВАЗ 2109, следуя по дороге-дублеру (ул. Комсомольская) со стороны переулка Рижского в направлении улицы Кромской допустил наезд на опору ЛЭП.

В результате ДТП девушка-пассажир 1999 года рождения получила телесные повреждения. После оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили домой. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.