В Орле 26 и 27 мая пройдет фестиваль «Мода на русское»

Фестиваль «Мода на русское» 26 и 27 мая в Орле даст старт череде мероприятий, посвященных празднованию 200-летия со дня рождения И.С. Тургенева.

Программа акции предусматривает множество массовых культурных мероприятий для жителей и гостей региона, а также работу профессиональных площадок — круглых столов, открытых лекций, презентаций. «Жемчужиной» фестиваля станет межрегиональный конкурс «Тургеневская девушка», который пройдет в формате театрализованного представления. Также в программу фестиваля «Мода на русское» включены выступления творческих коллективов, бал под открытым небом, призовой читательский марафон и викторина по произведениям И.С. Тургенева, презентации, выставки и вернисажи, творческие встречи, публичные лекции и дискуссии.

Основные события первого дня фестиваля развернутся на улице Ленина, которая превратится в огромную творческую площадку. Второй день будет ознаменован открытыми лекциями в фундаментальной научной библиотеке ОГУ им. И.С. Тургенева и ярким представлением «Тургеневская девушка» в ОГАТ им. И.С. Тургенева.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, гвоздем деловой части программы фестиваля станет обсуждение инициативы учреждения международной Тургеневской премии для исследователей, переводчиков и популяризаторов русской классической литературы за рубежом. С такой инициативой выступила Орловская область, где родился и вырос И.С. Тургенев. Но, как считают организаторы, поскольку масштаб премии имеет международное значение, а ее суть — миротворчество, ее учредителем должна стать Российская Федерация в лице Министерства культуры РФ и Министерства иностранных дел.

Премия может присуждаться за выдающиеся успехи в области популяризации русской классики за рубежом, продвижение идей русской культуры, способствующих широкому международному взаимодействию в области литературы, культуры и искусства, взаимопониманию народов, а значит, и улучшению международной обстановки.