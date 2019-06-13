13 июня 2019



В Орле 41-летний мужчина погиб от рук сожительницы

11 июня в квартире дома, расположенного в Северном районе Орла, с признаками насильственной смерти обнаружено тело 41-летнего местного жителя. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям по горячим следам задержана подозреваемая в совершении преступления, которая под тяжестью предъявленных улик созналась в содеянном. Женщина призналась, что ударила своего сожителя ножом в ходе конфликта, возникшего в процессе распития спиртных напитков.

В отношении подозреваемой рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, информирует СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 13 Июн 2019 в 13:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

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